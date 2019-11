Sonntag, 17. November 2019

Fabian Doetz ist der Matchwinner

Duell auf Augenhöhe: Der Boffzer Tim Witte (links) und der SVer Merdan Fekovic.

Boffzen. Mit einer starken Mannschaftsleistung und dem dreifachen Torschützen Fabian Doetz gelang dem SV Holzminden ein auch in dieser Höhe hochverdienter 4:0 Auswärtserfolg in der Fußball-Kreisligabeim FC Boffzen. Es war nur in der ersten Viertelstunde ein Spiel, in dem sich beide Mannschaften auf Augenhöhe begegneten. Dann übernahmen die Kreisstädter das Kommando und gaben das Heft nicht mehr aus der Hand. Obwohl man seit drei Spieltagen nicht mehr den Platz als Sieger verlassen hatte, trat der SV 06 sehr selbstbewusst und im Laufe des Spiels mit immer breiterer Brust im Sollingstadion auf.

