Montag, 23. September 2019

Facettenreiches 30. Jazz-Festival in Holzminden

Sidney Ellis vereint Blues, Jazz und Gospel. Foto: ap

Holzminden. Oldtimejazz zu Beginn des Festivals am Freitag mit der beliebten Coffee House Jazzband aus Hameln und – als ob es abgesprochen worden wäre – der traditionelle Titel „Sheikh of Araby“ im Boogierhythmus als Zugabe beim Frühschoppen am Sonntag mit dem Frank Muschalle Trio. So schloss sich gewissermaßen ein Kreis. Zwischen diesen beiden Eckpunkten standen so viele verschiedene Eindrücke, Melodien und Rhythmen, dass denen, die alle drei Tage anwesend waren, noch lange die Ohren klingen werden.

