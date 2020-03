Sonntag, 15. März 2020

Fachverband Turnen im Kreissportbund Holzminden findet keinen Vorsitzenden

Hans-Jürgen Loh ist kommissarischer Vorsitzender und Geschäftsführer des Fachverbandes Turnen im Kreissportbund.

Kreis Holzminden. Eigentlich wäre am Sonntagmittag Schluss gewesen, aber das Corona-Virus hat auch einen Strich durch die Rechnung der Turner gemacht, und so konnte der Kreisturntag, der alle zwei Jahre stattfindet, nicht abgehalten werden. Und so konnte auch Hans-Jürgen Loh seine Ämter im Fachverband Turnen nicht zur Verfügung stellen und muss weitermachen. Mindestens bis Mai, dann soll der Kreisturntag nachgeholt werden. So gesehen, hat die Corona-Welle auch etwas Gutes. Denn der größte Fachverband im Kreissportbund trudelt auf eine massive Krise zu. Es fehlen Mitarbeiter für den Vorstand. Es könnte nahezu existenzielle Ausmaße annehmen. (ue)

