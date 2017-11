Freitag, 17. November 2017

Fachwerkhaus in Mainzholzen brennt

Das Fachwerkhaus brannte lichterloh.

Mainzholzen. Großbrand in Mainzholzen. Um 1.51 Uhr in der Nacht zum Freitag ging bei der Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf ein. In Mainzholzen stand ein Fachwerkhaus in Flammen.

Die Hauseigentümerin und alleinige Bewohnerin hatte Geräusche im Haus gehört und anfangs einen Einbruch vermutet, zumal auch ihr Hund gebellt hatte. Doch dann entdeckte sie, dass ihr Haus und die angrenzende Scheune in Brand geraten waren. Sie flüchtete über das Dach des Carports und konnte sich und ihren Hund so noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren und der Polizei in Sicherheit bringen.

Das Wohnhaus sowie eine unmittelbar angrenzende Scheune sind im Jahr 1890 in Fachwerkbauweise errichtet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehren und der Polizei hatte der Brand bereits ein erhebliches Ausmaß angenommen. Das Obergeschoss, insbesondere der Dachstuhl, des Wohnhauses und die unmittelbar angrenzende Scheune sind stark betroffen. Die Scheune brannte fast völlig nieder. Beim Wohnhaus brannte der Dachstuhl komplett aus. Das Dach stürzte ein. Mit der Folge, dass auch das Innere des Hauses stark ausbrannte.

Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude konnte durch den Einsatz der eingesetzten Feuerwehren aus der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf verhindert werden. Die Einbecker Feuerwehr war mit einer weiteren Drehleiter vor Ort im Einsatz. Weil Löschwasser durch Schlauchleitungen über die B 64 herangeschafft wurde, musste die Straße voll gesperrt werden.

Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Glücklicherweise ist es zu keinen Personenschäden gekommen. Der Sachschaden könnte sich nach ersten Einschätzungen um die 150.000 Euro bewegen.