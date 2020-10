Dienstag, 20. Oktober 2020

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Gegen den Fahrer bestand ein Haftbefehl. Foto: tah/Symbolbild

Uslar. Am Montag, 19. Oktober, gegen 23.30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mofa-Fahrer aus Bovenden mit seinem Fahrzeug in Uslar öffentliche Straßen, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. Außerdem führte er ein verbotenes Messer mit sich, so dass ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet wurde. Im Rahmen der Recherche wurde bekannt, dass gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl bestand. Aus diesem Grund wurde er festgenommen und der JVA Rosdorf zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.