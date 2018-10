Samstag, 27. Oktober 2018

Fahren unter Drogeneinfluss

Northeim. Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde der 26-jährige Fahrer eines Opel Astra aus dem Landkreis Holzminden am Freitagabend gegen 22 Uhr in der Güterbahnhofstraße in Northeim kontrolliert. Nach positivem Drogenvortest wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle der Polizei in Northeim eine Blutprobe entnommen.