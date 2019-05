Donnerstag, 16. Mai 2019

Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Foto: Polizei

Höxter. Am Donnerstag, 16. Mai, gegen 15:40 Uhr, ist auf der Bundesstraße 64, zwischen Höxter und Godelheim ein 31-jähriger Mann aus Höxter mit seinem BMW verunfallt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann die B64 in Richtung Höxter. Kurz nach dem Bahnübergang am Taubenborn kam er nach einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte der BMW gegen einen Erdwall am Fahrbahnrand und überschlug sich. Durch das Unfallgeschehen wurde der Fahrer leicht verletzt. Er wurde im Anschluss in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Am BMW entstand ein Schaden von 8.500 Euro. Da er nichtmehr fahrbereit war, wurde er abgeschleppt.