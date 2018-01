Donnerstag, 18. Januar 2018

Fahrer hat über vier Promille im Blut

Holzminden. In den vergangenen Tagen stellte die Polizei Holzminden vermehrt Autofahrer fest, die trotz zum Teil erheblichen Alkoholkonsums ihr Auto führten. So meldete ein aufmerksamer Holzmindener, dass er beobachtet habe, wie ein Autofahrer in den Mittagsstunden in offensichtlich stark betrunkenem Zustand gegen sein eigenes Haus gefahren sei. Die eingesetzte Streifenbesatzung der Polizei Holzminden konnte an dem Haus entsprechende Unfallspuren feststellen und den Mann in einem hilflosen, nicht ansprechbaren Zustand in seinem Haus antreffen. Dieser wurde daraufhin durch den hinzugerufenen Notarzt der Intensivstation des Krankenhauses Holzminden zugeführt. Eine bei ihm angeordnete Blutprobe ergab einen Wert von über vier Promille Alkohol im Blut.

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag fiel einer Funkstreifenbesatzung gegen 3 Uhr ein 36-jähriger VW-Polo-Fahrer aus Beverungen auf, der in Lauenförde mit aufheulendem Motor von einem dortigen Parkplatz losfuhr. Als dieser kurz darauf die Streifenbesatzung bemerkte, setze er sein Fahrzeug wieder zurück und parkte es ab. Damit entging er aber nicht der Kontrolle, bei der die Beamten deutlichen Alkoholgeruch feststellten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin auf der Holzminderer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und das Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge untersagt. Er zeigte sich aber nach wie vor uneinsichtig.

