Dienstag, 05. Dezember 2017

Fahrerin bei Unfall auf der B 64 schwer verletzt

Die B 64 war dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

Eimen. Wieder einmal hat es auf der B 64 zwischen Eimen und Wenzen einen schweren Unfall gegeben. Gegen 9 Uhr am Dienstagmorgen durchfuhr eine 31-jährige Frau aus Hehlen mit ihrem Opel die letzte Kurve von Eimen in Richtung Wenzen. Genau auf der Kreisgrenze zwischen den Landkreisen Holzminden und Northeim kam sie bei regnerischem Wetter aus bisher ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Mercedes Vito-Lieferwagen aus Markoldendorf, gefahren von einem 26 jährigen Mann. Beide Fahrzeuge wurden jeweils auf einer Straßenseite gegen die Leitplanken geschleudert. Die 31-jährige Fahrerin trug schwere Verletzungen davon, wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Göttingen transportiert. Die B 64 musste während der Unfallaufnahme bis 12.30 Uhr voll gesperrt werden, der Verkehr wurde über nahe gelegene Kreisstraßen abgeleitet. (rb)

