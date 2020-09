Freitag, 25. September 2020

Fahrraddemo für das Klima in Holzminden

Auf dem Haarmannplatz fand die Abschlusskundgebung statt. Foto: bk

Holzminden. Nach langer Corona-Zwangspause fand am Freitag wieder deutschlandweit ein globaler Klimastreik statt. Auch in Holzminden protestierten die Bürger. Die Fridays-for-Future-Ortsgruppe und die Verkehrsinitiative Holzminden machten ihrem Unmut lautstark Luft. Mit einer Fahrraddemo, an der rund 50 Menschen teilnahmen, wollten die beiden Verbände ein Zeichen setzen und auf die aktuelle Klimakrise sowie die schlecht ausgebauten Verkehrswege für Radfahrer in Holzminden aufmerksam machen. Die Demonstranten starteten ihre Protestaktion am Parkplatz Nordstraße und fuhren über die Bülte und Liebigstraße bis zum Endpunkt Haarmannplatz. Hier fand eine abschließende Kundgebung statt, bei der verschiedene Redner zu Wort kamen, ein Umdenken und Handeln einforderten. (bk)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 26. September