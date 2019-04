Montag, 29. April 2019

Fahrraddemo: Verkehrsinitiative übt Schulterschluss mit Fridays for Future

Die Initiative mobilisierte rund 70 Teilnehmer zur 2. Fahrraddemo.

Holzminden. „Wir haben nur noch zwölf Jahre, bis der Klimawandel unumkehrbar wird – und wir wollen uns dann nicht vorwerfen lassen, wir hätten es jetzt noch ändern können und es dennoch unterlassen!“ Mit diesen deutlichen Worten brachte es Schülersprecher Bahaa Amayri vom Campe-Gymnasium zum Ende der zweiten Fahrrad-Demonstration der Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität auf den Punkt. Die Verkehrsinitiative sieht in der Förderung des Fahrradverkehrs einen Schlüssel, um besonders effektiv Fortschritte bei der Klimaentlastung zu erreichen. Nach der Schüler-Demonstration vom Vortag im Zuge der Bewegung „Fridays for Future“ war dies die zweite Demonstration innerhalb einer Woche für mehr Klimaschutz in Holzminden. Zunächst hatte ein Teilnehmerfeld von rund 70 Fahrradfahrern aller Generationen eine Demonstrationsfahrt quer durch Holzminden von der Innenstadt über die Sollingstraße und die Bülte bis zur Stadtbücherei absolviert. Mit Forderungen wie „Klima schützen – Rad benützen!“ und „Mehr Platz fürs Rad!“ ging die Tour unter permanentem Klingeln, Pfeifen und Hupen über Fahrbahnen, die sonst weit überwiegend vom Kraftfahrzeugverkehr beansprucht werden. (tah)

