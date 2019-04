Mittwoch, 24. April 2019

Fahrraddemonstration am Sonnabend in Holzminden

Die letzte Fahrraddemo fand am 23. März statt. Die Resonanz war groß.Foto: Verkehrsinitiative

Holzminden. Die Reduzierung von CO2 kann so einfach sein. Alle Holzmindener Bürger setzen sich jeden Tag mehrmals auf das Fahrrad, radeln bequem und sicher auf den breit ausgebauten Fahrradwegen durch unsere schöne Stadt, genießen die frische Luft und die Vorfahrt auf den extra eingerichteten Fahrradstraßen und erreichen auf schnellstem Wege den überdachten Fahrradstellplatz direkt in der Nähe ihres Zieles. Für schwere Lasten können gegen eine geringe Gebühr elektrisch unterstützte Lastenräder ausgeliehen werden. Das Auto ist viel zu teuer, kann zu Hause bleiben und wird nur noch im Notfall benötigt.

Zugegeben eine Vision, aber viele Städte und Kommunen in der Welt investieren bereits sehr viel, um diese Vision geschwind in die Tat umzusetzen. Damit diese Vision auch für Holzminden schnell in die Tat umgesetzt wird, veranstaltet die Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität am Sonnabend, 27. April, 11 Uhr, ab dem Parkplatz Nordstraße wieder eine Fahrraddemonstration, wo der Verkehr ohne CO2 wirklich einmal Vorfahrt genießt. Als kleines Schmankerl ist dieses mal Kreisel fahren mit eingeplant.

Die Verkehrsinitiative möchte mit ihren Aktionen Zeichen setzten für ein schnelleres, aktiveres Handeln der kommunalen Politik. „Denn wie wir alle wissen und wie uns unter anderem die Demonstrationen und die Berichterstattung rund um ,Fridays for Future‘ immer wieder vor Augen führen, drängt die Zeit um das Klima der Zukunft erträglich zu gestalten“, erklären die Aktiven der Verkehrsinitiative in einer Pressemitteilung zur Fahrraddemonstration.