Freitag, 03. Juli 2020

Fahrradfahrerin erliegt ihren Verletzungen

Der Unfall geschah auf der Sparenbergstraße. Foto: bs

Holzminden. Am Donnerstag, 2. Juli, gegen 16.30 Uhr, kam es im Stadtgebiet von Holzminden zu einem tragischen Unfall (der TAH berichtete). Eine 80-jährige Holzmindenerin befuhr mit ihrem Damenrad die Sparenbergstraße in Richtung Mühlenfeldstraße. Im Bereich eines Gefälles auf regenasser Fahrbahn kam es zum Sturz. Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu. Ein Fahrradhelm wurde nicht getragen. Die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Göttingen geflogen. Dort erlag sie wenig später ihren Verletzungen. Ein Fremdverschulden wird zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund von Zeugenaussagen ausgeschlossen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.