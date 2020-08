Montag, 31. August 2020

Fahrradsternfahrt gegen Atomtransport

Am Sonntag, 6. September, wird mit einer Sternfahrt protestiert. Foto: BI

Würgassen. Die Bürgerinitiative „Atomfreies 3-Ländereck“ protestiert mit Fahrradsternfahrt gegen doppelte Atomtransporte. „Das konzeptlose ZBL in Würgassen soll die Anzahl der Atom-Transporte quer durch Deutschland verdoppeln. Unseren Protest dagegen wollen wir am kommenden Sonntag, 6. September, mit einem Atomtransport per Fahrrad zum Ausdruck bringen“, sagt Edith Götz, stellvertretende Vorsitzende der Bürgerinitiative. Treffen ist um 14 Uhr an einem der beiden Startpunkte in Bad Karlshafen am Rathaus oder in Beverungen, ZOB . (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 01.09.2020.