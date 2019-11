Samstag, 02. November 2019

Fahrzeug-Brand in Höxter-Ovenhausen

Symbolfoto. Foto: TAH

Höxter. In der Nacht auf Samstag, 2. November, um 4.37 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Klein-Lkw in Höxter-Ovenhausen in der Töpferstraße gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Das Fahrzeug brannte im Bereich des Motorraumes und der Fahrerkabine komplett aus. Weiterhin wurden noch ein in der Nähe geparkter Pkw und eine angrenzende Hecke durch das Feuer leicht in Mittleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Mögliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer: 05271-962-0.