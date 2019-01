Montag, 21. Januar 2019

Fahrzeug landet im Graben

Eschershausen/Wicksensen. Am Montag um kurz nach 15 Uhr wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem Unfall bei Wickensen gerufen. Eine Autofahrerin, die auf der B 64 in Richtung Eschershausen unterwegs war, war in Höhe der „Schwarzen Brücke“ mit ihrem Wagen mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, über den gefrorenen Acker gefahren und dann in einen Graben gestürzt. Die Autofahrerin wurde vorsorglich ins Holzmindener Krankenhaus gebracht, der Wagen mit einer Seilwinde geborgen.