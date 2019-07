Dienstag, 02. Juli 2019

„Fahrzeugbrand“: Alarm für die Feuerwehr Holzminden

Mit der Wärmebildkamera wurde der Motor kontrolliert.

Holzminden. Alarm für die Feuerwehr Holzminden am Dienstag um 10.15 Uhr. Gemeldet worden war ein Fahrzeugbrand, der sich dann als kleiner Unfall entpuppte: In der Sollingstraße hatte ein 80-jähriger Autofahrer, der zu der dortigen Arztpraxis wollte, seinen Wagen so unglücklich eingeparkt, dass er eine Mauer touchierte. Durch den Anstoß trat Kühlwasser aus. Das verdampfte sofort auf dem heißen Motor. Eine Unfallzeugin wählte daraufhin den Notruf und meldete einen Motorbrand. Die Feuerwehr Holzminden war schnell mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort, kontrollierte das Fahrzeug, setzte auch eine Wärmebildkamera ein. Auch Polizei und Rettungsdienst eilten in die Sollingstraße. Der geschockte Autofahrer wurde in der Arztpraxis behandelt. Während des Feuerwehreinsatzes staute sich der Verkehr sowohl Richtung Liebigstraße als auch Richtung Innenstadt. (bs)