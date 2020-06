Montag, 08. Juni 2020

Fahrzeugbrand mit der Gießkanne gelöscht

Ein Polizist sieht sich den teilweise verkohlten Motorraum an. Foto: gl

Heyen . Es war gegen 12.15 Uhr am Montagmittag, als die Ortsfeuerwehren Heyen und Halle alarmiert wurden. Gemeldet wurde ein Pkw-Brand im Bereich der Esperder Straße in Heyen. Als wenige Minuten später die ersten Einsatzkräfte die Brandstelle im Kreuzungsbereich Esperder Straße – Hauptstraße erreichten, hatte der aus Emmerthal stammende Fahrer den Entstehungsbrand im Motorraum bereits mit eigenen Mitteln (Gießkanne) ablöschen können. Unter der Einsatzleitung des Heyener Ortsbrandmeisters Diedrich Meyer führten die Brandschützer lediglich noch eine „Nachkontrolle“ durch, bevor sie wieder abrücken konnten. Auch ein vorsorglich alarmierter Rettungswagen konnte den Rückweg antreten. Beamte der Polizei, die ebenfalls an der Einsatzstelle waren, nahmen den Sachverhalt auf. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden. (gl)