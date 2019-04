Freitag, 12. April 2019

Fakultätsleitung der HAWK in neuer Zusammenstellung

Die Fakultätsleitung für die Wahlperiode 2019 bis 2021, von links: Dr. Ulrich Hundertmark, Prof. Dr. Gerhard Litges, Prof. Dr. Eva Schmieder, Dr. Mareen Benning-Linnert und Geschäftsführer Dr. Olaf Peterschröder. Foto: Katharina Lange/HAWK

Holzminden. Die Fakultätsleitung der Holzmindener HAWK-Fakultät Management, Soziale Arbeit, Bauen ist in neuer Zusammensetzung in das Sommersemester 2019 gestartet. Verwaltungsprofessorin Dr. Mareen Benning-Linnert übernimmt die Funktion der Studiendekanin Management, Prof. Dr. Gerhard Litges ist neuer Studiendekan Soziale Arbeit. Dekan der Fakultät bleibt Dr. Ulrich Hundertmark, Studiendekanin Bauen ist weiterhin Prof. Dr. Eva Schmieder. Geschäftsführer Dr. Olaf Peterschröder vervollständigt die Fakultätsleitung. Ulrich Hundertmark dankte den aus dem Dekanat ausscheidenden Kollegen Prof. Dr. Stefanie Debiel (Soziale Arbeit) und Prof. Dr. Jens Oeljeschlager (Management) für ihr Engagement in den vergangenen vier beziehungsweise sechs Jahren. Beide wollen sich wieder verstärkt Lehre und Forschung widmen. (tah)

