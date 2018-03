Sonntag, 25. März 2018

Falkenteller wird nach Hellental gebracht

Das Replikat des Falkentellers aus dem Jahr 1605. Foto: Dr. Klaus Weber

Hellental/Wanfried. Peter und Petra Lutz haben im Juli eine ganz besondere Tour vor. Sie werden mit einem historischen Kanu von Wanfried (bei Eschwege) auf Werra und Weser nach Holzminden paddeln. Am 5. August wollen sie in Holzminden die Weser verlassen und in eine Kutsche steigen. Zielort ist dann das Museum im Backhaus in Hellental, wo sie Dr. Klaus Weber in Empfang nehmen wird. Peter und Petra Lutz werden dann Dr. Weber den Falkenteller überreichen, das Replikat eines Werrakeramik-Tellers aus dem Jahr 1605. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAh vom 26.03.18.