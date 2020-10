Donnerstag, 01. Oktober 2020

Fallzahlen im Kreis Höxter gehen zurück

Im Kreis Holzminden gibt es zehn akut Infizierte, im Kreis Höxter 15. Foto: Pixabay

Weserbergland. Am Donnerstag, 1. Oktober, meldet das Kreisgesundheitsamt Höxter, 15 aktuelle Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind drei weniger als noch am Vortrag. Insgesamt gibt es damit 443 bestätigte Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie. 410 Menschen gelten als genesen. 18 sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Im Landkreis Holzminden werden zehn aktuell Infizierte gemeldet. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 135. 118 davon gelten als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich im Kreis Holzminden derzeit 35 Personen. (fhm)