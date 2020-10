Montag, 12. Oktober 2020

Falsch eingeordnet an der Kreuzung – Autofahrer wird geschlagen

Die Polizei bittet um weitere Hinweise. Foto: tah/Symbolbild

Hameln. Die Polizei ermittelt gegen einen bisher unbekannten Autofahrer wegen vorsätzlicher Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am Sonnabend, 10. Oktober gegen 16.35 Uhr hatte sich ein 31 Jahre alter Autofahrer an der Kreuzung Mertensplatz/Fischbecker Straße in Hameln falsch eingeordnet. Der Mann hatte sich versehentlich mit seinem Seat auf der Geradeausspur in Richtung Goethestraße eingeordnet. Als er seinen Fehler bemerkte, setzte er den Blinker nach Links und beabsichtige sich auf den Fahrstreifen Mertensplatz Richtung Fischbecker Straße einzuordnen.

Dieses Vorhaben schien dem Fahrer eines Lieferwagens mit der Aufschrift einer Gebäudereinigungs-Firma jedoch nicht zu gefallen, denn er stieg an der Rotlicht zeigenden Ampel (zusammen mit seinem Beifahrer) aus, gingen zu dem Seat, öffnete die Autotür und schlug mehrfach auf den wehrlosen 31-Jährigen ein, der dadurch im Gesicht verletzt wurde. Im Anschluss an die Gewalttat stiegen beide Männer wieder in den Lieferwagen und fuhren in Richtung Fischbecker Straße davon. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung zwischen Lieferwagen und Seat. Der Seat wurde durch den Zusammenstoß beschädigt.

Das Kennzeichen des Lieferwagens ist bekannt. Der bisher noch unbekannte Fahrzeugführer wird sich wegen des Begehens einer vorsätzlichen Körperverletzung und einer Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. Da der Vorfall eine große Außenwirkung hatte, gehen die Ermittler des 7. Fachkommissariats der Polizei in Hameln davon aus, dass es noch weitere Zeugen zu dem Vorfall gibt, als die bisher bekannten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 entgegen.