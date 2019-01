Donnerstag, 31. Januar 2019

Falsche Polizisten warten im Hausflur - neue Betrugsmasche

Betrüger überraschten am Mittwoch in Bielefeld eine 83-jährige Frau. Mit einem Täuschungsmanöver erbeuteten sie Geld und Schmuck.

Eine 83-jährige Bielefelderin betrat gegen 11 Uhr das Mehrfamilienhaus. Zwei Männer standen bereits im Hausflur und sprachen sie an. Sie behaupteten, Polizeibeamte zu sein und zeigten der Rentnerin kurz zwei vermeintliche Dienstausweise. Angeblich seien Einbrecher mittels eines Zentralschlüssels in die Wohnung der Bielefelderin gelangt. Die Bewohnerin betrat zusammen mit den Tätern ihre Wohnung. Einer der Männer forderte sie auf, an der Tür stehen zu bleiben, während die vermeintlichen Polizisten die Wohnung durchsuchten. Sie fragten das Opfer nach den Aufbewahrungsorten ihrer Wertsachen. Während ein Täter ihr Schubladen zeigte, die von den Einbrechern durchsucht worden seien, nahm der Begleiter Geld und Schmuck an sich. Anschließend verließen die Diebe die Wohnung.