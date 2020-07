Dienstag, 21. Juli 2020

Falschparker machen Holzmindener Straße in Bevern zum Nadelöhr

Das Parken auf der linken Fahrbahnseite in Fahrtrichtung ist hier nicht erlaubt.

Bevern. Es gibt Tageszeiten, da stehen an der Holzmindener Straße in Bevern auf beiden Seiten der Fahrbahn so viele Pkw und auch Lkw, dass der fließende Verkehr quasi nur noch einspurig durch dieses „Nadelöhr“ passt. Morgens auf dem Weg zur Arbeit noch schnell frische Brötchen vom Bäcker mitnehmen, oder nachmittags zum Feierabend ein Stück Kuchen... Jahrelang hat das Parken auf der rechten Fahrbahnseite von Holzminden kommend Richtung Ortskern Bevern relativ reibungslos funktioniert.

Doch seit einiger Zeit halten einerseits immer mehr Auto- und Lkw-Fahrer auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite oder sogar entgegen der Fahrtrichtung. Diesen „Falschparkern“ möchte die Samtgemeinde Bevern jetzt „ins Gewissen reden“. Und wenn das nicht hilft, macht die Kommune ab August ernst – und kündigt verstärkte Kontrollen an. (rei)

