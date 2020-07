Dienstag, 07. Juli 2020

Familie Macke eröffnet Bistro Carl in Fürstenberg

Seit dem 1. Juli können sich Besucher auf dem Schlossgelände verköstigen lassen.

Fürstenberg. Das ehemalige Café auf dem Schlossgelände in Fürstenberg hat neue Pächter gefunden. Iris und Carsten Macke haben hier am 1. Juli das Bistro Carl eröffnet. Die Beiden betreiben seit mehr als 25 Jahren das Landhaus Sollingshöhe in Silberborn. Auch Sohn Moritz Macke ist bereits fest in der Gastronomie verankert. Er leitet die Silberborner Pestowerkstatt. (bk)

Mehr lesen Sie im TAH vom 7. Juli 2020.