Donnerstag, 20. Juni 2019

Familienführung am Sonntag im Wildpark Neuhaus

Kinder können bei der Erlebnisführung viel entdecken. Foto: Helms

Neuhaus. Wer wohnt in unserem Wald? Wie jagt die Wildkatze? Was frisst der Wolf? Diesen und anderen Fragen wird die Waldpädagogin Christine Helms bei ihrer Kindertour durch den Wildpark Neuhaus auf den Grund gehen. Wie auch in den letzten Jahren findet am Sonntag, 23. Juni, eine zweistündige Erlebnisführung speziell für Kinder (mit Begleitung) im Wildpark Neuhaus statt. Der Wildpark ist eine Erlebniseinrichtung der Niedersächsischen Landesforsten. Treffpunkt ist am Spielplatz im Wildpark um 12.30 Uhr.