Dienstag, 04. Juni 2019

Familienprogramm in Kauffmannsgarten zum Straßentheater-Festival

Das Theater Feuer und Flamme lädt ein zur Polarsafari. Foto: Theater Feuer und Flamme

Holzminden. Na klar, das Internationale Straßentheater-Festival Holzminden ist ein Fest für die ganze Familie. Doch nicht jedes aufgeführte Theaterstück ist auch geeignet für Kinder und besonders kleine Kinder. Deshalb ist das Familienprogramm am Festival-Sonntag im schönen Park Kauffmannsgarten an der Böntalstraße ein willkommenes „Fest im Festival“, das ebenfalls bereits Tradition hat und ebenfalls ohne Eintritt besucht werden kann. Hier wird zwischen 13.30 und 17.45 Uhr ganz viel und speziell für die jüngsten Festivalbesucher geboten zum Mitmachen, Mitsingen, Zusehen und Spaß haben: Theater, Mitmach-Musik und interaktive Aktionen. Mit dabei sind Geraldino und seine Schatzkiste, das Theater Feuer und Flamme, Monsieur & Pianistin Nora Born, das Theater Schreiber & Post und das Play And Fun Team. (spe)