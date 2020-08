Montag, 24. August 2020

Farbenspiel am Himmel über Holzminden

Dieses Foto vom Sonnenuntergang gelang Wolfgang Wagner aus Holzminden.

Holzminden. Wolfgang Wagner hat einmal mehr ein beeindruckendes Foto geschlossen und an die Redaktion geschickt. Er schreibt dazu: „Am Sonnabend gegen 20.30 Uhr konnte ein Sonnenuntergang, mit einer intensiven Farberscheinung, über Holzminden und dem Wesertal beobachtet werden. Die beeindruckende Erscheinung war nur für eine geraume Zeit am westlichen Horizont sichtbar. Verstärkt wurde dieses noch durch die Wolkenbildung, so dass es dramatische Züge annahm. Was das Auge des Betrachters gesehen – hat die Kamera für die Leser des TAH festgehalten“.