Montag, 10. Februar 2020

Fast 500 Gäste bei der Holzmindener Ballnacht

Festlich geschmückt war der Saal, festlich gekleidet die fast 500 Gäste in der Stadthalle. Foto: bor

Holzminden. Der Highheel auf der Einladung zur Holzmindener Ballnacht ist inzwischen so etwas wie ein Synonym für Tanz und Spaß in einer festlichen Atmosphäre geworden. Nicht nur auf der Eintrittskarte, sondern auch auf den Tischen der festlich mit Lichterketten und Blumen geschmückten Stadthalle hatte das Organisationsteam der Bürgerschützengesellschaft in sechsstündiger Arbeit insgesamt 110 Tanzschuhe in Szene gesetzt. Mit knapp 500 Gästen fand diese dritte Ballnacht mit einem neuen Besucherrekord statt. Und das neue Konzept der Bürgerschützen ging voll auf. Als Dresscode war festliche Kleidung und Abendrobe angesagt. (bor)

