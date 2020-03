Samstag, 07. März 2020

Fast die Hälfte der Getesteten auf "Grand Princess" mit Coronavirus infiziert

Auf dem vor Kalifornien festsitzenden Kreuzfahrtschiff "Grand Princess" ist bei ersten Untersuchungen bei fast der Hälfte der getesteten Menschen eine Coronavirus-Infektion festgestellt worden. Bei 46 Tests seien 21 Infektionen bestätigt worden, teilte US-Vizepräsident Mike Pence mit, der von einer hohen Zahl an Infizierten unter den 3533 Menschen an Bord ausgeht. In Italien ordnete die Regierung neue Notmaßnahmen an, unter anderem werden seit Samstag Ärzte im Ruhestand reaktiviert.

Die bisher nachgewiesenen Infektionen auf der "Grand Princess" betreffen 19 Besatzungsmitglieder und zwei Passagiere. Es sollten alle Menschen an Bord getestet und bei Bedarf auf dem Schiff unter Quarantäne gestellt werden, sagte Pence, der von US-Präsident Donald Trump mit der Koordination der Maßnahmen gegen die Epidemie beauftragt worden war. Er erwartet vor allem unter den rund 1100 Besatzungsmitgliedern eine hohe Zahl an Infizierten. Die "Grand Princess" liegt seit Mittwoch vor San Francisco, nachdem bei zwei zuvor auf dem Schiff reisenden Menschen eine Coronavirus-Infektion festgestellt worden war.

Im Kampf gegen die Epidemie will Pence vier Millionen Testsets in die betroffenen Bundesstaaten liefern lassen. Erstmals wurden inzwischen auch Todesfälle von der Ostküste des Landes gemeldet: In Florida starben zwei Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus in den USA auf 16. Mehr als 200 Menschen sind infiziert.