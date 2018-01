Montag, 01. Januar 2018

Fast wäre Warbsen das „erste knaller- und raketenfreie Dorf“ geworden...

„Pferdemann“ Thomas Frenser hatte die Idee und bat die Einwohner um Unterstützung.

Warbsen (spe). Das „erste knaller- und raketenfreie Dorf in Deutschland“, so wie es sich Pferdehalter und „-pensionist“ Thomas Frenser erhofft hatte, ist Warbsen in der Silvesternacht nicht geworden. Kurz nach Mitternacht wurden einige Batterien gezündet. Doch es wurde deutlich weniger geknallt und es war ruhiger als in den Jahren zuvor. Mit einem Rundbrief an die Warbser Haushalte und einem Leserbrief im TAH hatte sich Frenser, der seit rund zehn Jahren den „Reiterhof Forstbachtal“ betreibt, im Namen der Tier- und Pferdehalter an die Öffentlichkeit gewandt. Er hatte darauf hingewiesen, dass Tiere und insbesondere Pferde durch die Knallerei leicht in Panik geraten und verstört sind. Denn Warbsen ist das Pferdedorf im Kreis Holzminden. Hier leben rund 40 Pferde, allein 20 hat Thomas Frenser in seinem Reiterhof unterstehen, darunter fünf eigene.

