Samstag, 06. Juli 2019

Faszination farbiger Kurven

Bernhard Reimann stellt im Glasmuseum Boffzen aus. Foto: fhm

Boffzen. Am Sonntag geht ein Wunsch von Bernhard Reimann in Erfüllung. Der Maler mit dem Künstlernamen „Bernie“ ist vor einem Jahr aus Sehnde bei Hannover nach Derental gezogen. In seiner neuen Heimat hat er sich schnell eingelebt zusammen mit seiner Lebensgefährtin Manuela Eichler. Gerne will er sich in die regionale Kunstszene einbringen und seine Arbeit im Weserbergland auch vorstellen. Dieser Wunsch wird ihm jetzt erfüllt. Er stellt unter dem Titel „Faszination farbiger Kurven“ im Glasmuseum Boffzen aus. Um 14 Uhr wird die Schau am 7. Juli eröffnet und ist bis zum 4. August zu sehen. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 06.07.2019