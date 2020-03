Sonntag, 01. März 2020

FC 08 Boffzen verpflichtet Daniel Simon

Trainer Serhat Kara (links) freut sich über die Zusage von Daniel Simon (rechts)

Boffzen. Fußball-Kreisligist FC Boffzen vermeldet seinen ersten Sommertransfer. Daniel Simon verlässt den Höxteraner B-Ligisten TuS Lütmarsen, wechselt die Weserseite und kehrt zur kommenden Saison 2020/2021 an seine alte Wirkungsstätte zurück. Bereits von 2010 bis 2011 trug der flexibel einsetzbare Defensivspieler das blau-gelbe Trikot. Simon ist im defensiven Mittelfeld, sowie in der Abwehr zuhause. "Ich kenne Daniel schon sehr lange und habe mit ihm in Boffzen und beim SV Brenkhausen/Bosseborn zusammen gespielt. Ich freue mich über seine Zusage. Mit seinem Charakter und seiner Einstellung passt er perfekt zu unserem Team. Er ist ein sehr starker Spieler, der unsere Defensive durch seine Qualität stabilisieren wird", freut sich FC-Trainer Serhat Kara über den Neuzugang. Daniel Simon beschreibt die Beweggründe wie folgt: "Nach sieben Jahren beim TuS Lütmarsen wollte ich noch mal eine neue Herausforderung annehmen. Ich bedanke mich beim TuS für die schöne Zeit und wünsche dem Verein alles Gute für die Zukunft. Nach guten Gesprächen mit dem Vorstand und Serhat Kara fiel mir die Entscheidung zu Gunsten des FC Boffzen nicht schwer, zumal ich den Verein, das Umfeld und die Mannschaft kenne. Das Konzept der kommenden Jahre hat mich überzeugt. Ich freue mich, in Zukunft erneut das blau-gelbe Trikot tragen zu dürfen." In seiner fußballerischen Laufbahn war Simon neben seinen Stationen in Boffzen, Lütmarsen und beim SV Brenkhausen/Bosseborn auch für die Spvg 20 Brakel in der Landesliga aktiv. "Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir Daniel für unseren Verein zurückgewinnen konnten. Er kennt den FC bereits sehr lange und wird uns mit seiner Erfahrung und seiner Qualität weiterhelfen", ist auch erster Vorsitzender Frederic Meyer angetan von der Verpflichtung des 29-jährigen.