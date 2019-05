Samstag, 18. Mai 2019

FC Bayern winkt zwölftes Double

Nach der Meisterschaft will Bayern auch den Pokal holen. (sid.de / AFP)

Dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München winkt in dieser Saison das zwölfte Double der Vereinsgeschichte. Das Team von Trainer Niko Kovac errang am Samstag durch ein 5:1 gegen Eintracht Frankfurt die 29. deutsche Meisterschaft und den siebten Titelgewinn in der Bundesliga in Folge. Zuvor hatten die Bayern durch ein 3:2 bei Werder Bremen zudem den Einzug ins DFB-Pokal-Endspiel gegen RB Leipzig (25. Mai in Berlin) geschafft.

Der FC Bayern ist der einzige Verein, der das Double mindestens zweimal holte. Je einmal schafften dies Schalke 04, der 1. FC Köln, Werder Bremen und Borussia Dortmund.

Seit 2000 gelang den Bayern neunmal das Double von Meisterschaft und DFB-Pokalsieg. Letztmals holte der FC Bayern 2016 den Titel-Doppelpack. - Die Liste der Double-Gewinner des deutschen Fußballs:

1937: Schalke 04

2:1 im Pokalfinale gegen Fortuna Düsseldorf

1969: Bayern München

2:1 im Pokalfinale gegen Schalke 04

1978: 1. FC Köln

2:0 im Pokalfinale gegen Fortuna Düsseldorf

1986: Bayern München

5:2 im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart

2000: Bayern München

3:0 im Pokalfinale gegen Werder Bremen

2003: Bayern München

3:1 im Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern

2004: Werder Bremen

3:2 im Pokalfinale gegen Alemannia Aachen

2005: Bayern München

2:1 im Pokalfinale gegen Schalke 04

2006: Bayern München

1:0 im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt

2008: Bayern München

2:1 n.V. im Pokalfinale gegen Borussia Dortmund

2010: Bayern München

4:0 im Pokalfinale gegen Werder Bremen

2012: Borussia Dortmund

5:2 im Pokalfinale gegen Bayern München

2013: Bayern München

3:2 im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart

2014: Bayern München

2:0 n.V. im Pokalfinale gegen Borussia Dortmund

2016: Bayern München

0:0 n.V., 4:3 i.E. im Pokalfinale gegen Borussia Dortmund

2019: ????

(SID)