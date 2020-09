Samstag, 26. September 2020

FC Boffzen schafft den ersten Saisonsieg

Boffzens Spielertrainer Serhat Kara (links) im Duell mit Leon Dück. Foto: rw

Boffzen. Der FC 08 Boffzen fährt im vierten Anlauf den ersten Saisonsieg ein. In der Fußball-Kreisliga-Partie gegen die SG Lenne/Wangelnstedt II setzen sich die Blau-Gelben mit 2:0 (2:0) durch. Trainer Serhat Kara und Kapitän Christopher Leßmann erzielen die Treffer. „Ich bin richtig platt“, musste Kara nach der Partie erstmal durchpusten. 90 Minuten lang stand der Trainer selbst auf dem Platz. Im Sturmzentrum drückte nach den Ausfällen von Fabio Mancini, Sebastian Kerscher und Tayfun Eraydin der Schuh. Und so musste Kara in einem intensiven Match von Anfang an ran. Die erste Chance gehörte seinem Team aber nicht. (rw)

Mehr lesen Sie im TAH vom 28.09.2020.