Samstag, 23. November 2019

FC Stadtoldendorf feiert klaren Derbysieg

David Bisset (FC Stadtoldendorf) im Zweikampf mit Andrej Delzer von Tuspo Grünenplan (links). Foto: hep

Stadtoldendorf. Das Kreisderby in der Fußball Bezirksliga hat am Sonnabend mit dem FC Stadtoldendorf einen hochverdienten Sieger gefunden. Der FC Stadtoldendorf bezwang Tuspo Grünenplan mit 3:0 (1:0). Obwohl beide Mannschaften über neunzig Minuten untermauerten, warum bisher beide Abwehrreihen die meisten Gegentreffer in der Liga kassieren mussten, war es schließlich der FC, der an diesem Tage etwas weiniger Fehler im Defensivverbund lieferte und somit wichtige drei Punkte einfuhr.

Bei beiden Trainern waren sicherlich vor dem Spiel die Worte „defensive Grundordnung“ mehrmals gefallen. Allerdings schienen die Spieler diese nicht wahr genommen zu haben, denn bei beiden Systemen war von dieser Ordnung weit und breit nichts zu sehen. Dabei taten sich die Homburgstädter in den ersten 15 Minuten besonders hervor. Wenn der Tuspo in dieser Phase in Führung gegangen wäre, keiner hätte sich darüber beschweren können. So versagten zum einen Andrej Delzer nach einer Ecke frei vorm Tor die Nerven, aber die größte Möglichkeit vergab Marvin Stuhlmacher in der 15. Minute, als er nach einem Fehler von FC-Torwart Robert Schmidt den Ball im leeren Gehäuse nicht unterbringen konnte. Und das war es dann auch schon mit der Herrlichkeit der Gäste. Ab jetzt fanden sie nicht mehr statt. Aus dem Nichts und natürlich auch nach einem Fehler in der Grünenplaner Hintermannschaft ließ sich Artur Kaufmann nicht zweimal bitten und erzielte in der 18. Minute den Führungstreffer für den FC. Das sollte auch schon der Höhepunkt der ersten Hälfte gewesen sein. Denn bis auf viele Fehler im Spielaufbau und vermehrte Diskussionen mit dem Schiedsrichter tat sich bis zum Halbzeitpfiff nichts mehr.

Wer nach der Halbzeit mit einem Aufbäumen der Delzer-Elf gerechnet hatte wurde schwer enttäuscht. Es wurden keine Zweikämpfe angenommen und von einem Pressing war weit und breit nichts zu sehen. Und dann kam die vorentscheidende 50. Spielminute. Nach einem Pass in die Schnittstelle der Tuspo-Abwehr hatten der Assistent die Fahne gehoben und der gesamte Abwehrverbund die Arbeit eingestellt. Einzig FCer Ömer-Can Tuzun, den der Ball erreicht hatte, spielte weiter. Er stand beim Zuspiel nämlich nicht im Abseits. Da auch Keeper Tim Stolzenberg keine Reaktion zeigte, schob er den Ball zum 2:0 ins Netz. Kurios, aber Regelkonform, da der Schiedsrichter die Situation richtig beurteilte und seinen Assistenten überstimmte. Hier muss man den Gästen vorwerfen, nicht einfach weiter gespielt zu haben, weil das Spiel zu keiner Zeit unterbrochen war. Danach war die Begegnung gelaufen, die Gäste steckten die Köpfe in den Sand und bis auf einen Abschluss von Markus Funke war in Hälfte Zwei nichts mehr vom Tuspo zu sehen. Für den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand sorgte dann der eingewechselte Can Fikri Yasar. Bezeichnenderweise ging auch diesem Tor wieder ein Fehler der Gästeabwehr voraus. Das Fazit des Spiels somit: ein verdienter Sieger und eine enttäuschende Gästeelf. Trainer Werner Brennecke war nach dem Spiel zufrieden. „Wir haben verdient gewonnen, strukturierter gespielt und unsere Chancen besser genutzt.“ Tuspo-Sprecher Jan Tiesemann sah es genauso. „Wir haben das Spiel in den ersten Minuten verloren. Die Hochkaräter müssen wir einfach machen. Danach kam von uns leider gar nichts mehr.“ (mis)