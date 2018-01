Sonntag, 07. Januar 2018

FC Stadtoldendorf gewinnt Neujahrsturnier

Pokalgewinner des Neujahrsturniers 2018: Der FC Stadtoldendorf.

Eschershausen. 15 hochmotivierte Fußballmannschaften unterschiedlicher Spielklassen, eine rekordverdächtige Zuschauerkulisse und die perfekte Organisation durch einen der großen Traditionsvereine des Landkreises. Kurzum, alles was zu einem spannenden Hallenturnier dazu gehört. Dass findet man seit Jahren nur noch in der Raabestadt Eschershausen.

15 Mannschaften waren zum Wettstreit um den Wanderpokal des MTSV angetreten und boten dabei einer großen Zuschauerkulisse begeisternden Sport und beste Unterhaltung. Schon die Vorrundenspiele hatten es dabei in sich. Ab Mittag wurde in drei Gruppen um die Platzierungen gekämpft, und einer der Favoriten auf den Turniersieg, der Vorjahressieger TSV Lenne, musste dabei schon früh die Segel streichen. Anders die A- Jugendlichen des FC Stadtoldendorf. Sie boten eine tolle Leistung und zogen verdient ins Viertelfinale ein. Dort kam es neben eindeutigen Ergebnissen auch zu hochdramatischen Entscheidungen. So behielt die erste Mannschaft des FC Stadtoldendorf mit einem deutlichen 5:0 gegen die Gäste von Türk Gücü Hildesheim die Oberhand. Wesentlich enger wurde es beim Spiel des SV Mackensen gegen den gastgebenden MTSV. Nachdem der MTSV durch einen Abspielfehler des SV-Torhüters früh in Führung gehen konnte, entwickelte sich im Anschluss ein dramatisches Kampfspiel mit zahlreichen Torraumszenen. Erst vier Sekunden vor Schluss konnte der SV Mackensen das Spiel dann doch noch mit 3:2 für sich entscheiden. In der dritten Viertelfinalpartie spielten die A- Jugendlichen des FC Stadtoldendorf noch einmal groß auf, konnten ihre zahlreichen Chancen gegen die TSG Nordholz jedoch nicht nutzen, so dass den Gästen aus dem hohen Norden eine genutzte Torchance zum Erreichen des Halbfinales reichte. Im vierten Spiel der Zwischenrunde konnte sich schließlich der TSV Föhrste mit 4:0 deutlich gegen die zweite Mannschaft des MTSV durchsetzen.

Hochdramatisch wurde es dann im ersten Halbfinal beim Spiel des FC Stadtoldendorf gegen den SV Mackensen. Hatte der SV zu Beginn ein deutliches Chancenplus, konnten die Homburgstädter eine nicht unumstrittene Zwei-Minuten-Strafe zu einer 2:0 Führung nutzen. Doch der SV aus dem Nachbarkreis gab nicht auf und nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des FC zum Anschlusstreffer. Kurz vor Spielende wurde es dann hitzig. Einen Angriff des SV, der zu einem Treffer führte, pfiff der Schiri zurück und verhängte eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Meckerns gegen den Torhüter des SV. So gelang es dem FC, die knappe Führung ins Ziel zu retten. Das zweite Halbfinale konnte der TSV Föhrste deutlich für sich entscheiden. Gegen die TSG Nordholz fuhren die Kicker aus dem Kreis Hildesheim einen deutlichen und ungefährdeten 4:0-Sieg ein. Dabei merkte man den Friesen aus dem hohen Norden, die mit nur sechs Feldspielern angereist waren, die lange Anreise deutlich an. Auch im sich anschließenden Spiel um Platz drei fehlte es ihnen dann deutlich an Frische und Kraft, so dass der SC Mackensen mit einem 4:2 den dritten Platz für sich erobern konnte.

Das Finale des großen Neujahrsturnier bestritten dann der FC Stadtoldendorf und der TSV Föhrste. In einem durchaus als ausgeglichen zu bezeichnenden Spiel hatte der Torhüter des FC einen deutlichen Anteil am Turniersieg. Nicht nur, dass er mit einem fulminanten Weitschuss die Führung der Homburgstädter erzielte, er sorgte auch mit zahlreichen guten Paraden dafür, dass die Gäste von der Leine zu keinem Torerfolg kamen. Mit 3:0 fiel der Finalsieg dann doch recht deutlich aus.

Die Verantwortlichen des MTSV, allen voran Fachwart Andreas Pohsner zogen am Ende des langen Turniers ein überaus positives Fazit. „Alles hat reibungslos geklappt. Wir hatten eine Rekordzuschauerzahl und sahen spannende und vor allem überaus faire Spiele. Mehr geht kaum“, so Pohsner.

Auch die Teilnehmer zeigten sich begeistert. Am Rande des Turnieres wurden neue Kontakte geknüpft und Freundschaftsspiele vereinbart. Und auch den Gästen aus dem hohen Norden hat es gefallen. „ Es war ein tolles Turnier. Wenn wir wieder eingeladen werden, kommen wir wieder. Dann mit einem größeren Kader und dann holen wir den Pokal“ so die Spieler der TSG Nordholz einstimmig. (jbo)