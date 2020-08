Freitag, 21. August 2020

FC Stadtoldendorf II zieht zurück

Der Liga-Betrieb soll im September wieder starten. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. In der kommenden Fußball-Saison werden in der Kreisliga Holzminden nur zwölf Mannschaften antreten. Der FC Stadtoldendorf II hat zurückgezogen, die zweite Mannschaft der Homburgstädter nimmt am Spielbetrieb nicht teil. Deshalb müssen jetzt die Spielpläne neu aufgestellt werden. Damit spielen in der neuen Saison folgende Mannschaften in der Kreisliga: MTV Bevern, FC Boffzen, SCM Bodenwerder, VfL Dielmissen, MTSV Eschershausen, MTV Fürstenberg, VfR Hehlen, SG Wesertal, SV Holzminden, TSV Kirchbrak, SG Lenne/Wangelnstedt II und TSV Ottenstein. (fhm)