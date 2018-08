Sonntag, 19. August 2018

FC Stadtoldendorf scheidet aus

Abgedreht zum Torjubel: Der Stadtoldendorfer Fuat Kazan freut sich über seinen Treffer. Am Ende musste sich der FC aber mit 2:4 geschlagen geben.

Stadtoldendorf. In der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals ist für den FC Stadtoldendorf Schluss. Der Gastgeber traf auf den Landesligisten aus Tündern. Der eine Klasse höher agierende Gast ging somit bereits als Favorit in die Partie, wurde seiner Rolle vor allem in der ersten Halbzeit aber nicht gerecht, sodass die Entscheidung bis in die letzten Minuten vertagt werden musste. Die Partie startete verhalten. Der Klassenunterschied blieb unbemerkt, sodass sich ein Duell auf Augenhöhe einstellte. Erst nach der überraschenden Führung der Gäste aus Tündern in der 26. Minute durch Robin Tegtmeyer nahm die Partie Fahrt auf und es entwickelten sich einige sehenswerte Chancen auf beiden Seiten. Statt in der 34. Minute auf 2:0 zu erhöhen, traf Christian Santos nur die Latte und ermöglichte den Konter, den Fuat Kazan in der 35. Minute zum 1:1-Ausgleich nutzte. Mit diesem Remis ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit wartete mit deutlich mehr Aktionen aus dem Spiel heraus auf als die erste. Erneut waren es die Gäste, die in der 58. Minute durch Lukas Kramer mit 2:1 in Führung gingen, weil der FC den Ball nach einer Ecke nicht aus dem 16er bekam. Kurz darauf erhöhte Robin Tegtmeyer in der 62. Minute auf 3:1. Doch der FC gab nicht auf und erzielte in der 86. Minute nach einem Freistoß von Dennis Tacke durch den Nachschuss von Daniel Kaufmann den 2:3-Anschlusstreffer. Die Schlussminuten waren noch einmal spannend, denn der FC warf alles in die Waagschale. Nach einer nicht ganz unkritischen Szene brachte Robin Tegtmeyer mit seinem Hattrick und dem 4:2 die Entscheidung in der 90. Minute, als er alleine auf das Tor zulief und aufgrund eines am Boden liegenden FC Spielers nicht von den Homburgstädtern angegriffen wurde, da diese der Meinung waren, Tegtmeyer spiele den Ball ins Aus. „Ich bin trotzdem super zufrieden. Das war eine tolle Mannschaftsleistung und wir waren 65 Minuten lang ebenbürtig. Aber die letzte Minute ist für mich unverständlich, nicht nachvollziehbar und unsportlich“, so FC-Trainer David Bisset. Mit der Niederlage verabschiedet sich der FC somit aus dem Pokalwettbewerb.

FC Stadtoldendorf: Robert Schmidt, Sven Seidel, Dennis Wollenburg, Tobias Schulz, Daniel Kaufmann, Gilhad Elwayes, Artur Kaufmann, Niklas Dorf, Mohammed Chaabu, Fuat Kazan, Muzaffer Dogan.