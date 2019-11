Mittwoch, 27. November 2019

FC Stadtoldendorf verliert die Punkte am Grünen Tisch

FC-Trainer Werner Brennecke musste im Abstiegskampf einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Seinem Team wurden drei Punkte am Grünen Tisch aberkannt.

Stadtoldendorf. Dem FC Stadtoldendorf steht das Wasser in der Fußball-Bezirksliga bis zum Hals, und der Abstiegskampf nimmt inzwischen bedrohliche Ausmaße an. Und als wäre das noch nicht genug, haben die Homburgstädter auch noch drei Punkte am Grünen Tisch verloren. Das Bezirkssportgericht hat dem FC den 3:1-Auswärtssieg beim Tuspo Schliekum vom 6. Oktober aberkannt und das Spiel mit 5:0 gegen die Elf von Trainer Werner Brennecke gewertet. Zudem muss der FC noch 250 Euro Geldstrafe bezahlen. Als Grund für diese Maßnahme wird der Einsatz eines eigentlich gesperrten Spielers genannt. In der Vorwoche, beim Auswärtsspiel in Harsum am 29. September, war ein Stadtoldendorfer in der 64. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Dieser Spieler wurde trotz Sperre am nächsten Wochenende wieder eingesetzt. Das Pech der Homburgstädter: Die Linienrichter waren die gleichen und erkannten den eigentlich gesperrten Spieler wieder. So wurde das Verfahren vor dem Bezirkssportgericht in Gang gebracht. Der betroffene Spieler wurde, rückwirkend von Ende September, für vier Monate gesperrt und ist zum Ende der Winterpause im März wieder spielberechtigt.

Zudem musste sich das Sportgericht des Fußballkreises Holzminden mit dem Spiel SG Heinade/Mackensen II gegen den FC Stadtoldendorf II beschäftigen. Da die Spielgemeinschaft drei Spieler eingesetzt hat, die nicht spielberechtigt waren, wurde auch hier eine Spielwertung vorgenommen und das 2:2-Unentschieden in einen 5:0-Sieg der Homburstädter umgewandelt.

Zu beiden Vorgängen war von FC-Verantwortlichen keine Stellungnahme zu bekommen. (ue)