Donnerstag, 09. Juli 2020

FC Stahle tauscht den Fußball gegen Golfschläger

Der FC Stahle hat auf dem Golfplatz eine ganz neue Erfahrung machen können. Foto: Golfclub Werserbergland

Polle. Fußball geht gerade nicht? – Dann versuchen es die Kicker aus Stahle mit Golf. Die Herrenmannschaft des 1. FC Stahle gastierte auf Einladung eines Clubmitglieds zum Schnupperkurs im Golfclub Weserbergland.

Da ja bekanntermaßen Fußballspielen derzeit nicht ganz so einfach ist, wurde nach einer sportlichen Alternative gesucht und im Golfspiel gefunden. Es ist ja schon lange kein Geheimnis mehr, dass sich auch Profifußballer auf dem Golfplatz versuchen und den Rasen des Fußballplatzes mit dem Rasen eines Golfplatzes gerne mal tauschen. Die Größe, Länge und Weite des Golfplatzes verblüffte die Fußballer dann doch.

Die Mannschaft mit ihrem Spielführer André Struck kam ganz ohne Vorkenntnisse auf den Platz und war ziemlich gespannt, was sie wohl erwartet. Aufgrund der Anzahl der Teilnehmer wurden drei Gruppen gebildet, die sich im Rotationsverfahren auf dem Puttinggrün, auf der Driving Range und auf den ersten drei Bahnen einweisen ließen. Die Clubmitglieder Willi Struck und Philipp Zurmöhle fungierten als Trainerassistenten und übernahmen jeder ebenfalls mit dem Pro eine Gruppe.

Hochmotiviert waren alle dabei, winkte doch den drei Erstplatzierten bei einem kleinen Wettbewerb eine Trainerstunde beim Pro, Sebastian Neuhaus.

Die übereinstimmende Meinung aller war, „es ist doch nicht so einfach, auch wenn der Ball viel kleiner ist. Aber tollen Spaß hat der Tag gemacht“. Einige Spieler fanden so großen Gefallen an dem Sport mit dem kleinen weißen Ball, dass sie ernsthaft an einem weiterführenden Training interessiert sind.

Die nächste Gelegenheit, den Golfsport näher kennenzulernen, lässt nicht lange auf sich warten. Am Sonntag, 12. Juli, findet der nächste Schnupperkurs im Golfclub statt. Anmeldungen sind unter 05535-8842 möglich. Los geht es um 12.30 Uhr. Mitzubringen ist lediglich zum Wetter passende Kleidung. Um alles andere kümmert sich der Club.