Montag, 10. August 2020

FDP im Kreis Holzminden fordert Sachlichkeit in der Schuldiskussion

Die FDP will über die auf dem Tisch liegenden Fakten und Daten sprechen. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Landrat Michael Schünemann hat die Zukunft der Schulen im Kreis Holzminden auf die Tagesordnung gesetzt und damit eine intensive Diskussion hervorgerufen. Jetzt hat sich die FDP zu diesem Thema positioniert. In einem Gespräch des FDP-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Hermann Grupe, FDP-Stadtrat Thomas Bremer, FDP-Landesvorsitzenden Stefan Birkner und Landrat Michael Schünemann würde das heiß diskutierte Thema gemeinsam bewertet. Hermann Grupe lobte zunächst das Handeln des Landrats. „Es ist gut, dass Michael Schünemann die Schulen auf die Tagesordnung gesetzt hat.“ Für die FDP sei Bildung ein elementares Politikfeld und eng mit dem ebenso wichtigen Bereich der Wirtschaft verbunden. Grupe erinnerte daran, dass die Beschlüsse zum „Blauen Würfel“ und zum Bau der neuen Oberschule in Holzminden erst in dieser Wahlperiode gefallen seien. Und jetzt richte sich der Fokus auf die Schulen im Nordbereich. (fhm)

