Freitag, 14. August 2020

FDP-Landesvorsitzender besucht Hof in Eschershausen

Hermann Grupe führt Dr. Stefan Birkner über Feld und Hof in Eschershausen. Foto: FDP

Eschershausen. Landwirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt lernte der FDP-Landesvorsitzende Dr. Stefan Birkner im Landkreis Holzminden kennen. Nicht zum ersten Mal war Birkner auf dem Hof seines Landtagskollegen Hermann Grupe in Eschershausen zu Gast. Und dort konnte er selbst Erfahrungen sammeln beim Mähdrusch und bei der Stoppelbearbeitung. „Das ist schon ein cooles Gerät“, befand Birkner, nachdem er mit dem Mähdrescher mit bodenschonendem Raupenlaufwerk einige Runden gedreht hatte. Auch bei der Stoppelbearbeitung mit der Scheibenegge durfte der FDP-Chef ran, der gekommen war, um eigene Eindrücke in der Praxis zu sammeln.

