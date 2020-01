Montag, 27. Januar 2020

FDP-Neujahrsempfang erlebt einen gut aufgelegten Wolfgang Kubicki in Bevern

Auf Wasser verzichtete Wolfgang Kubicki. Dafür gab es zum Schluss Wein und eine Flasche Bier. Foto: bs

Bevern. Neujahresempfang der FDP 2020: Die Schlosskapelle ist am späten Sonntagnachmittag bis auf den letzten (Steh-)Platz gefüllt. Die Neugier ist groß. Wolfgang Kubicki hat sich angesagt. Er ist pünktlich. Kubicki ist ja auch nicht zum ersten Mal hier. Für den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages und stellvertretenden Bundesvorsitzenden der FDP ist ein Platz in der ersten Reihe reserviert. Doch dort hält es den Vollblutpolitiker nicht lange. Wohler fühlt er sich am Mikrofon und vor seinem Publikum, das er mitnimmt zu einem Parforceritt durch die Politik. Locker, humorvoll, ein Stück weit sarkastisch legt er den Finger in die Wunden: die mangelhafte Einsatzfähigkeit der Bundeswehr ebenso wie die Digitalisierung, die Klimadebatte, die Bildung und den Umgang mit der AfD. „Ich bin der, der im Bundestag die meiste Heiterkeit auslöst“ sagt er. In der Schlosskapelle Bevern gelingt ihm das auch – spielend. Seine Nachricht nach all den negativen Nachrichten an die, die es vor ihm kaum auf den Stühlen hält: „Wenn Sie nicht den Mut haben etwas zu wagen, funktioniert es nicht“. Und: „ohne Optimismus hätte ich es in meiner Partei keine 50 Jahre ausgehalten“. (bs)

