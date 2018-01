Sonntag, 07. Januar 2018

FDP-Neujahrsempfang: Von blutigen Dramen vor dem Traualtar

Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Mitte) ist zu Gast in der Schlosskapelle Bevern.

Bevern. Spannende Einblicke in die gescheiterten Jamaika-Koalitionsverhandlungen hatte Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann (dritte von links) im Gepäck, als sie gestern zum traditionellen Neujahrsempfang der FDP vor mehreren hundert Zuhörern in der Schlosskapelle Bevern sprach. Als stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP habe sie die 30 Verhandlungstage für die Bundesregierung „als Drama mit allen blutigen Teilen“ miterlebt und ließ die Beveraner Gäste nun detailliert daran teilhaben, in welchen Punkten welche Partei blockierte, bis die FDP „vor dem Traualtar den Rückzug antrat“, wie es Strack-Zimmermann formulierte. So hatte die Holzmindener Kreis-FDP bei der Auswahl ihres prominenten Gastes wieder einen guten Riecher bewiesen. (nig)

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im Täglichen Anzeiger vom 8. Januar.