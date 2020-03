Donnerstag, 05. März 2020

Fehlalarm bei Kaufland in Holzminden

Mit der Wärmebildkamera wurde der Papierkorb vorsichtshalber noch einmal kontrolliert.

Holzminden. Der Alarm kommt am Donnerstag um 17.14 Uhr: Die Brandmeldeanlage bei Kaufland hat ausgelöst. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort. Und kann schnell Entwarnung geben. Eine Zigarettenkippe in einem Mülleimer außerhalb des Marktes, jemand, der daraufhin einen Brandmelder ausgelöst hat – das notieren die Brandschützer, die vorsichtshalber noch einmal mit der Wärmebildkamera den Papierkorb untersuchen und dann abrücken. Das Kaufland-Team hat ruhig und besonnen reagiert. Und viele Kunden haben gar nicht mitbekommen, was sich da an einem der beiden Eingänge abspielte. (bs)