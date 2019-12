Montag, 09. Dezember 2019

Fehlalarm für die Feuerwehr Holzminden

Die Feuerwehr Holzminden musste am Montagmorgen ausrücken.

Holzminden. Nachdem die automatische Brandmeldeanlage (BMA) des Albert-Schweizer-Therapeutikum in Holzminden am „Pipping“ Alarm ausgelöst hatte, rückte am Montagvormittag gegen 8.15 Uhr die Feuerwehr Holzminden mit mehreren Fahrzeugen aus. Bei genauerer Kontrolle wurde jedoch festgestellt, dass es sich hierbei um einen Fehlalarm gehandelt hatte. Durch die widerrechtliche Betätigung eines Handdruckmelders wurde der Alarm ausgelöst. Die Brandschützer konnten wieder abrücken und die BMA wurde wieder betriebsbereit geschaltet. (gl)