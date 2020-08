Freitag, 07. August 2020

Fehlalarm im Holzmindener Krankenhaus

Drehleiter und Co. können bei dem Einsatz am Krankenhaus recht schnell wieder einrücken. Foto: bs

Holzminden. Der Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Holzminden kommt am Freitag um kurz vor 12 Uhr: Im Evangelischen Krankenhaus Holzminden hat die Brandmeldeanlage ausgelöst. 15 Einsatzkräfte sind schnell vor Ort. Der Brandmelder, der ausgelöst hat, liegt im dritten Obergeschoss. Und dort sind zurzeit Bauarbeiter beschäftigt, die alles vorbereiten für die Ankunft der OP-Module in der nächsten Woche. Die Brandmeldeanlage hatte wegen dieser Bauarbeiten ausgelöst. Die Feuerwehr kann also schnell abrücken. Ihre einzige Aufgabe: Die Brandmeldeanlage zurücksetzen.