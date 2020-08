Montag, 24. August 2020

Fehlalarm im Seniorenheim Kemnade

Der Einsatz in Kemnade konnte recht zügig wieder beendet werden.

Kemnade. Um 11.34 Uhr am Montag kommt der Alarm für die Feuerwehr. Im Seniorendomizil Haus Weseraue in Kemnade hat die Brandmeldeanlage ausgelöst. Schnell sind zehn Feuerwhereinsatzkräfte unter der Leitung von Jan Heuermann vor Ort. Auch zwei Rettungswagen und der Notarztwagen treffen schnell ein. Schnell kann aber auch Entwarnung gegeben werden. Es handelt sich um einen Fehlalarm. Grund ist wohl ein technischer Defekt in der Anlage, denn zeitgleich hatten mehrere Brandmelder ausgelöst. Die Feuerwehr kontrollierte vorsichtshalber jeden einzelnen und die entsprechenden Räume, konnte aber nichts feststellen. (bs/gl)