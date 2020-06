Dienstag, 16. Juni 2020

Fehlalarm in Eschershausen

Alarm für die Feuerwehr Eschershausen am Dienstagmittag.

Eschershausen.Es war gegen 11.52 Uhr am Dienstagmittag, als die automatische Brandmeldeanlage der „Wilhelm-Raabe-Residenz“ am „Otto Elster Platz“ in Eschershausen Alarm ausgelöst hat. Die Ortsfeuerwehr Eschershausen unter der Leitung des Ortsbrandmeisters Christian Puschendorf rückte daraufhin mit vier Einsatzfahrzeugen und rund 15 Einsatzkräften aus. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um einen „Fehlalarm“, vermutlich auf Grund eines technischen Defektes, gehandelt hatte. So konnte die Anlage wieder „zurückgesetzt“ werden und die Einsatzkräfte abrücken. Neben der Feuerwehr war vorsorglich auch ein Rettungswagen zur Einsatzstelle entsandt worden. (gl)